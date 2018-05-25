Макрон высказался за участие России в Совете Европы

На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что хотел бы, чтобы Россия осталась в Совете Европы.

«Я хотел бы, чтобы Россия оставалась в рамках Совета Европы», – цитирует Макрона ТАСС.

По мнению президента Форанции «Россия является неотъемлемой частью Европы». Также Макрон заявил, что хочет, чтобы «по многим вопросам – экономическим, социальным, в области обороны – стратегический диалог (между Россией и Европой, – прим. ВЗГЛЯД) обрел новую динамику».

«Мы должны вести диалог со всеми, но наши корни общие. Нам надо работать над новыми проектами. Мы должны работать над новой экономической, социальной моделью, в условиях которой можно будет лучше жить», – отметил президент Пятой Республики.

Также он подчеркнул, что Россия и Франция должны работать рука об руку, чтобы построить атмосферу доверия.

«Мы должны избавляться от расхождений... и, несмотря на все потрясения, вновь должны строить партнерство», – резюмировал Макрон.

В апреле 2014 года российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и вхождения Крыма в состав России.

В марте сообщалось, что ПАСЕ признала наличие финансовых трудностей, возникших после отказа России платить часть взноса за 2018 год. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд пригрозил наказать Россию за невыплату взносов.

В начале мая глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что если делегация Россия не получит всех положенных ей полномочий в ПАСЕ, генсек Совета Европы в 2019 году будет избираться без российских голосов.