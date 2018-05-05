В Совфеде пригрозили ПАСЕ избранием генсека СЕ без России

Если делегация Россия не получит всех положенных ей полномочий в ПАСЕ, генеральный секретарь Совета Европы в 2019 году будет избираться без российских голосов, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Косачев выразил уверенность, что в таком развитии событий «не заинтересованы ни Совет Европы, ни Россия», передает РИА «Новости».

«Но исход дискуссии зависит сейчас не от нас, а от того, сможет ли организация отстоять демократические принципы в своей деятельности, на которых она создавалась многие десятилетия назад и которые были поддержаны Россией при вступлении в Совет Европы в 1996 году», – добавил сенатор.

Косачев отметил, что невыплаты Москвой части своего взноса в бюджет Совета Европы пока не повлияли на работу организации: у СЕ имеется финансовая «подушка», и ее должно хватить приблизительно на год.



«Если ничего не делать, то проблемы, связанные с отсутствием российской доли в бюджете, действительно начнутся если не в этом, то в следующем году», - добавил он.

Однако «времени вполне достаточно для того, чтобы обратиться к проблемам по существу и исправить недемократичные положения правил процедуры ПАСЕ до того, как разразится настоящий кризис».

Ранее сообщалось, что ПАСЕ признала наличие финансовых трудностей, возникших после отказа России платить часть взноса за 2018 год. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд пригрозил наказать Россию за невыплату взносов.