Создатели игры «Смута» рассказали о планах на ближайший год

Создатели игры «Смута» рассказали о работе по улучшению проекта и планах на ближайший год

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в апреле «Смута» получила три набора исправлений, которые сняли самые острые проблемы в игре. Создатели ежедневно собирают пожелания и отзывы игроков, от который уже поступило более 1 тыс. комментариев и предложений, в работу взято свыше 700.

«Дорожная карта развития игры утверждена, есть график создания патчей и крупных обновлений, который расписан на месяцы вперед. В ближайшее время запланировано три крупный набора исправлений, первый из них выйдет совсем скоро. Выпуск небольших патчей планируется раз в две недели», – рассказал он.

Кроме патчей с исправлениями ошибок, запланированы крупные обновления, которые доработают и улучшат боевую систему, диалоговую систему, стелс, систему прогресса персонажа.

«В игру будут добавлены дополнительные побочные задания, увеличится разнообразие моделей квестовых неигровых персонажей, будут добавлены реакции на главного персонажа. Персонажи станут вести более осознанные беседы друг с другом, что поможет сделать мир более живым и динамичным. Появятся новые типы взаимодействия с окружающим миром», – сообщил продюсер проекта.

Помимо прочего, изменения претерпят и диалоги.

«Изменятся анимации, которые местами не полностью отражают суть диалога, они станут более разнообразными. Кроме того, диалоги будут укорочены, причем, игроки смогут выбирать длинную и короткую версию диалога. Также переработке подвергнуться квесты. Это большая работа, которая ведется в ручном режиме, поэтому сроки внесения исправлений не такие короткие как бы хотелось. Это одна из самых трудоемких и объемных работ в игре», – отметил Белов.

Работе над патчами и обновлениями посвятят дневники разработчиков, первый из них выйдет в ближайшие дни. В серии видеороликов подробно расскажут о том, что входит в каждый из планируемых патчей, работах, которые ведутся по оптимизации проекта и сложностях, с которыми столкнулись создатели, отдельно осветят вопрос игровых ассетов.

Обучающий режим игры «Смутное время» также будет развиваться. На данный момент доступна только локация Москвы. Вторая часть «Смутного времени» перенесет игроков в Нижний Новгород, третья – в Ярославль. Локацию четвертной части разработчики пока держат в секрете. За прохождение каждого города игроки будут получать достижение. Обладателей четырех достижений ждет сюрприз.

В продолжении обучающего проекта игроков также будет ждать известный популяризатор истории Клим Жуков, знакомый игрокам по роли экскурсовода в локации Москвы.

В планах у разработчиков продолжение игры, события которого развернутся после окончания основного сюжета «Смуты». Дата выхода дополнения пока не раскрывается.

Сама игра будет поддерживаться минимум в течение года до устранения всех проблем, а также внесения изменений и улучшений, исходя из конструктивных замечаний игроков.