Роснедра назвали цену на нефть, оправдывающую нефтедобычу на шельфе

Взгляд
25 мая, пятница  |  Последнее обновление — 17:26  |  vz.ru
Разделы

Для снятия претензий с Газпрома Европа выбрала особый момент

Европа больше не видит в Газпроме монополистаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Антимонопольное расследование, которое шесть лет вела Еврокомиссия против Газпрома, наконец-то закрыто. Российской компании угрожали гигантские, миллиардные штрафы, и вот теперь это позади. Почему ЕК сделала такой подарок России именно сейчас и что за это потребуется от Газпрома? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Трамп испугался встречаться с Ким Чен Ыном

В прошлом месяце госсекретарь США Майкл Помпео уже второй раз в этом году встречался в Пхеньяне с Ким Чен ЫномФото: KCNA/Global Look Press
Самый ожидаемый саммит этого года не состоится – Дональд Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном. Срыв переговоров по самой разогретой за последний год теме – корейской ракетно-ядерной программе – не означает перехода к военному решению проблемы. Просто президент США исчерпал возможности для блефа и пиара на этом направлении, а устраивать встречу на равных ему категорически не хотелось. Подробности...
Перейти а раздел…

С какого возраста стоит продавать алкоголь и призывать в армию

Через призыв в России проходят чуть более 10% мужчин призывного возрастаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Заявление главы Минздрава Вероники Скворцовой о предстоящем продлении возраста детства до 30 лет получило логичное продолжение. Певица и член ОП Диана Гурцкая заявила о необходимости повысить минимальный возраст продажи алкоголя и табака, а также призыва на военную службу. У такого подхода есть как плюсы, так и минусы.  Подробности...
Перейти а раздел…

Россия выводит из игры символ американской военной мощи

Сначала «Томагавкам» удалось стать символом американской мощи, а затем – слабостиФото: U.S. Navy/Global Look Press
Легендарные крылатые ракеты «Томагавк», которыми США успели обстрелять множество стран мира, больше не удовлетворяют требованиям Пентагона. Принято решение уже в ближайшие годы отказаться от них в пользу более совершенных аналогов. Отправить «Томагавки» на пенсию решено в том числе по вине российских средств ПВО. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

У истории с малайзийским Boeing вполне простое объяснение

Иван Лизан, обозреватель «Однако. Евразия»
У всплывшей на поверхность истории с малайзийским Boeing и требованиями ввести против России очередной пакет санкций вполне простое объяснение. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Мир «S.T.A.L.K.E.R. 2» поборется с украинской реальностью

Максим Ваганов, публицист
Стрелок наконец-то пришел в себя. Голова болела, сознание путалось. У дверей стоят двое. Толстый, в белой рубашке и неприятный на вид, подошел к Стрелку. Он нагнулся, чтобы сталкер услышал слова: «Ну що, москаль, добiгався?» Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

Почему кириллицу столь отчаянно ненавидят

Егор Холмогоров, Публицист
Наша кириллическая азбука – это декларация нашей цивилизационной независимости, тот волшебный барьер, который ограждает святыню русской речи от растворения в глобальном «пиджин-инглише». Подробности...
Обсуждение: 111 комментариев
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
      Подробности...
      Обсуждение: 14 комментариев

      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Путин: Россия будет расширять пространство свободы
          Кремль ответил на обвинение в причастности России к крушению BoeingПутин и Шохин посмеялись над словами МакронаЕкатерина Андреева ответила, когда Россия встанет с коленПутин рассказал о «беременности» мировой экономики
          Украинские депутаты предложили план борьбы с Россией в Азовском мореГлавком НАТО в Европе призвал направить мощь США на Россию вместо террористовМутко признался, над чем порою плачетВенедиктов высказался о внешности Голиковой
          Большой десантный корабль «Петр Моргунов» спущен на водуРоссийский болельщик из черного списка смог получить Fan IDОпубликовано видео падения 380-килограммового стекла с 47-го этажа в МосквеГрузия утвердила новое название Литвы

          Главная тема


          С какого возраста стоит продавать алкоголь и призывать в армию

          гибель Boeing


          Минобороны разъяснило происхождение предъявленной следствием ракеты от ЗРК «Бук»

          подготовка к выборам


          Порошенко назвал сроки избавления Украины от «российского агрессора»

          «уже не в первый раз»


          В Ярославле осквернили могилы хоккеистов «Локомотива»

          шпионский скандал


          Назван способ, как Москве добиться встречи с Юлией Скрипаль

          «смешит весь честной люд»


          Кадыров сравнил Порошенко с Тарапунькой и Штепселем

          береты цвета морской волны


          В ВМС Украины прокомментировали бунт морпехов

          тайные операции


          Названы самые громкие зарубежные убийства британской разведки

          армия и вооружение


          В чем сложность и уникальность залпового пуска ракет «Булава»

          Мир «S.T.A.L.K.E.R. 2»


          Максим Ваганов: Зона отчуждения будет привлекательнее повседневной украинской реальности

          «гонимый алфавит»


          Егор Холмогоров: Почему кириллицу столь отчаянно ненавидят

          кризис элит


          Ирина Алкснис: В России реализуется проект по созданию принципиально новой элитарной системы

          на ваш взгляд


          Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?

          Роснедра назвали цену на нефть, оправдывающую нефтедобычу на шельфе

          25 мая 2018, 15:43

          Текст: Наталья Ануфриева

          Версия для печати

          Возобновление лицензирования участков недр на шельфе Арктики будет возможно и оправданно с точки зрения экономики при стоимости нефти в 100-110 долларов за баррель, заявил глава Роснедр Евгений Киселев.

          Киселев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил, что «по шельфу нефть должна быть 100-110 долларов за баррель» – именно эта цена «позволяет нормально работать» на данных участках, передает ТАСС.

          Ранее в пятницу сообщалось, что цена барреля нефти Brent опустилась ниже 78,7 доллара. Накануне глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что существует риск падения цены на нефть до 50 долларов за баррель в ближайшие три года. Однако до этого Bloomberg сообщал, что на рынке появились признаки конца эпохи дешевой нефти.

          В апреле кабмин одобрил аукционы по спорным участкам шельфа.

          В России установлен мораторий на выдачу лицензий на шельфе Арктики до фактического выполнения обязательств по уже выданным лицензиям. Отмечалось, что выдача лицензий может быть возобновлена по обращению Газпрома или Роснефти.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............