Роснедра назвали цену на нефть, оправдывающую нефтедобычу на шельфе

Возобновление лицензирования участков недр на шельфе Арктики будет возможно и оправданно с точки зрения экономики при стоимости нефти в 100-110 долларов за баррель, заявил глава Роснедр Евгений Киселев.

Киселев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил, что «по шельфу нефть должна быть 100-110 долларов за баррель» – именно эта цена «позволяет нормально работать» на данных участках, передает ТАСС.

Ранее в пятницу сообщалось, что цена барреля нефти Brent опустилась ниже 78,7 доллара. Накануне глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что существует риск падения цены на нефть до 50 долларов за баррель в ближайшие три года. Однако до этого Bloomberg сообщал, что на рынке появились признаки конца эпохи дешевой нефти.

В апреле кабмин одобрил аукционы по спорным участкам шельфа.

В России установлен мораторий на выдачу лицензий на шельфе Арктики до фактического выполнения обязательств по уже выданным лицензиям. Отмечалось, что выдача лицензий может быть возобновлена по обращению Газпрома или Роснефти.