Кудрин предупредил о рисках сильного снижения цены на нефть

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что существует риск падения цены на нефть до 50 долларов за баррель в ближайшие три года.

Кудрин отметил, выступая на сессии ПМЭФ, что в настоящее время начался рост цены на нефть и Россия пока не намерена тратить резервы, однако существует «большой риск» падения цены за баррель до 50 долларов в ближайшие два–три года, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что цена барреля нефти Brent подешевела до 79,51 доллара.

До этого Bloomberg сообщал, что на рынке появились признаки конца эпохи дешевой нефти.