Цена барреля нефти Brent подешевела до 79,51 доллара за баррель

Стоимость нефти сдержанно снижается на торгах в четверг, 24 мая, на фоне опасений, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может в июне нарастить добычу из-за рисков вокруг Венесуэлы и Ирана.

Котировка июльских фьючерсов на нефть Brent утром понедельника опустилась на 0,29 доллара (0,36%) – до 79,51 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

WTI подешевела на 0,20 доллара (0,28%) – до 71,64 доллара за баррель.