Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 78,7 доллара

Стоимость нефти эталонных марок во время пятничных торгов слабо снижается на фоне данных о повышении запасов в США на прошлой неделе, а также опасений возможного решения ОПЕК увеличить добычу из-за рисков вокруг Венесуэлы и Ирана.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,14 доллара (0,18%) – до 78,65 доллара за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI уменьшились на 0,07 доллара (0,1%) – до 70,64 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

Накануне глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что существует риск падения цены на нефть до 50 долларов за баррель в ближайшие три года.

До этого Bloomberg сообщал, что на рынке появились признаки конца эпохи дешевой нефти.