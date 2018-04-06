Кабмин одобрил аукционы по спорным участкам шельфа

Правительство одобрило изменения в ст. 7 федерального закона «О континентальном шельфе Российской Федерации» и их внесение в Госдуму.

В кабмине отметили, что «законодательством предусмотрено предоставление права пользования участками недр континентального шельфа Российской Федерации без проведения аукционов», передает ТАСС.

«В связи с тем, что сложившаяся правоприменительная практика показала несовершенство такой процедуры, законопроектом предлагается исключить из Федерального закона «О континентальном шельфе Российской Федерации» норму о безальтернативном и безаукционном порядке предоставления в пользование участков недр континентального шельфа», – говорится в сообщении.

В настоящее время правом работы на шельфе обладают только Газпром и Роснефть. Как отмечал ранее глава Минприроды Сергей Донской, практика показала несовершенство существующей процедуры безаукционного предоставления права пользования участками недр континентального шельфа, что негативно сказывается на освоении недр.

В России сегодня установлен мораторий на выдачу лицензий на шельфе Арктики до фактического выполнения обязательств по уже выданным лицензиям. По мнению Донского выдача лицензий может быть возобновлена по обращению Газпрома или Роснефти.