Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Российская военная полиция блокировала колонну коалиции США в Сирии
Подразделение военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации блокировало колонну «международной антитеррористической коалиции» во главе с США в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.
«В дальнейшем колонна «коалиции»... в составе шести БМП «Бредли» и двух пикапов... развернулась и убыла обратном направлении», – сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов, передает ТАСС.
Он также добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации были зафиксированы два обстрела сирийских правительственных войск со стороны запрещенной в России террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра*».
Ранее сообщалось, что Россия нанесла удар в Африке по военному престижу США. Американские военные покидают Нигер, их там заменят россияне.
Контингенты двух стран пересеклись на авиабазе США в Ниамее. Прибытие россиян произошло на фоне решения властей Нигера о выводе американского контингента, находившегося в стране с 2018 года.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ