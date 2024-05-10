Российская военная полиция блокировала колонну коалиции США в Сирии

Tекст: Денис Тельманов

«В дальнейшем колонна «коалиции»... в составе шести БМП «Бредли» и двух пикапов... развернулась и убыла обратном направлении», – сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов, передает ТАСС.



Он также добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации были зафиксированы два обстрела сирийских правительственных войск со стороны запрещенной в России террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра*».

Ранее сообщалось, что Россия нанесла удар в Африке по военному престижу США. Американские военные покидают Нигер, их там заменят россияне.

Контингенты двух стран пересеклись на авиабазе США в Ниамее. Прибытие россиян произошло на фоне решения властей Нигера о выводе американского контингента, находившегося в стране с 2018 года.