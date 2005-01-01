Лавров сравнил обвинения в адрес России по сбитому Boeing с «делом Скрипалей»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поговорил по телефону с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком, и тот не смог привести доказательств причастности России к крушению малайзийского самолета Boeing в небе над Украиной.

Лавров сообщил, что Блок сам позвонил ему и рассказал о выводах следственной группы, обвинениях в адрес России, о том, что «у них нет никаких сомнений в том, что «Бук» приехал с территории России». «Я у него поинтересовался фактами, доказывающими эти утверждения. Он мне никакие факты не привел», – обратил внимание министр.

«Очень напоминает дело Скрипалей, когда сказали: «Highly likely это русские», – но тут же сообщили, что расследование продолжается и оно займет время», – приводит его слова ТАСС.

Лавров отметил, что у него возникло ощущение дежавю. «Если наши партнеры решили и в этом случае, когда речь идет о гибели сотен людей, спекулировать на этом ради достижения своих политических целей, оставляю это на их совести», – добавил он.

Напомним, расследующая обстоятельства крушения Boeing на Востоке Украины международная следственная группа заявила, что ЗРК «Бук», из которого, предположительно, был сбит малайзийский лайнер, якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил.

В Минобороны обратили внимание, что выводы следователей базируются в основном на данных из соцсетей, а данные России и показания очевидцев были проигнорированы. В оборонном ведомстве также заявили, что серийный номер ракеты, которая якобы сбила малайзийский Boeing на Украине, указывает на то, что она была произведена в 1986 году в СССР.

Кремль заявил, что Россия отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing и не доверяет выводам Совместной следственной группы (ССГ), так как не была привлечена к участию в ее работе.