В Петербурге презентовали новое пассажирское судно на подводных крыльях

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24 мая, четверг  |  Последнее обновление — 22:09  |  vz.ru
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Появился шанс привлечь Навального за государственную измену

Блогер Алексей Навальный публично призывал к усилению санкций против России, и теоретически в будущем за подобное может грозить тюремный срокФото: Evgeny Feldman/AP/ТАСС
Бизнес-сообщество отреагировало на обсуждаемые в Госдуме идеи наказывать предпринимателей за исполнение западных санкций. С точки зрения бизнеса у законопроекта слишком много подводных камней, скорее вредящих интересам России. Однако еще одна идея – уголовное наказание за призывы к антироссийским санкциям – никаких возражений не вызвала. И некоторых публичных лиц это может прямо коснуться. Подробности...
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Перед встречей с Путиным Макрона предупредили о крупной ошибке

Впервые Эммануэль Макрон и Владимир Путин встретились год назад в Версале Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС
Накануне визита президента Франции в Россию Марин Ле Пен, уступившая Эммануэлю Макрону в борьбе за пост главы республики, призвала его подумать о сближении с нашей страной. Причем для обоснования необходимости едва ли не союзнических отношений Ле Пен приводила не примеры из истории, а апеллировала к нежелательному для Франции будущему. Подробности...
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В чем сложность и уникальность залпового пуска ракет «Булава»

Подлодка «Юрий Долгорукий» успешно запустила сразу четыре МБР «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на КамчаткеФото: кадр из видео
ВМФ России успешно провел залповый пуск четырех ракет «Булава» с РПКСН «Юрий Долгорукий». Эта операция напоминает уникальные испытания, проводившиеся еще во времена позднего СССР и не превзойденные до сих пор ни в России, ни за ее пределами. В чем сложность залпового пуска и какова цель таких испытаний? Подробности...
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Вслед за русскими и евреями фашизм на Украине взялся за цыган

Когда толпа фашистов гнала женщин и детей, шеф полиции Киева назвал это «уборкой мусора»Фото: кадр из видео
Молодые строители украинской нации нашли себе новую мишень из числа «некоренных народов». Если сразу после Евромайдана жертвой их гонений стали русские, позднее – евреи, то теперь на Украине начались цыганские погромы. Третий за месяц табор подвергся нападению в Тернополе. До этого были Киев и Львов. Но, в отличие от русских, у цыган есть мощные заступники – фонд Сороса и посольство США. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Почему кириллицу столь отчаянно ненавидят

Егор Холмогоров, Публицист
Наша кириллическая азбука – это декларация нашей цивилизационной независимости, тот волшебный барьер, который ограждает святыню русской речи от растворения в глобальном «пиджин-инглише». Подробности...
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Мир наблюдает крушение западной схемы формирования элиты

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мир – не Россия, а именно весь мир – столкнулся с огромной проблемой: полномасштабным кризисом всех привычных элитарных систем. Перестало или у нас на глазах перестает работать все то, на чем стояла политическая сфера планеты. Подробности...
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400 лет назад началась война, подтолкнувшая Россию на путь европеизации

Антон Любич, экономист
23 мая 1618 года свершилось событие, по которому проводят водораздел между Средневековьем и Новым временем. Началась Тридцатилетняя война, в которой поучаствовали все европейские государства, не исключая и Россию. Подробности...
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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          В Петербурге презентовали новое пассажирское судно на подводных крыльях

          24 мая 2018, 20:50

          Текст: Антон Касс

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          Презентация скоростного пассажирского судна на подводных крыльях (СПК) нового поколения «Валдай 45Р», спроектированного и построенного АО «ЦКБ по СПК имени Ростислава Алексеева», прошла в Петербурге.

          «Метеор» – это бренд Петербурга. Мы завершаем новый проект и готовы городу на Неве предложить новый «метеор», сохранив и улучшив судоходные качества», – цитирует РИА «Новости» гендиректора концерна Георгия Анцева.

          Как отметил в свою очередь врио губернатора нижегородской области Глеб Никитин, ЦКБ имени Алексеева – это гордость Нижегородской области, его разработки не имеют аналогов в мире и «являются прообразом будущего морского и речного транспорта». По словам Никитина, продукция ЦКБ используется в 35 странах мира.

          Работа над созданием СПК «Валдай 45Р» ведется в рамках госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы».

          «Валдай 45Р» – преемник «Метеоров» и «Ракет». Судно специализируется на скоростной перевозке пассажиров по полноводным рекам в светлое время суток в салонах с креслами авиационного типа.

          Длина судна 21,3 метра, ширина – 5,2 метра, скорость – 65 километров в час, пассажировместимость – 45 человек, дальность плавания – 400 километров, экипаж – два человека.

          В ЦКБ имени Алексеева отметили, что «Валдай 45Р» стало первым речным пассажирским СПК нового поколения, которое строится на собственном производстве предприятия за последние 50 лет.

          Спуск на воду СПК «Валдай 45Р» состоялся в октябре 2017 года на причально-спусковом комплексе ЦКБ имени Ростислава Алексеева в Нижнем Новгороде. Планы по покупке трех таких судов есть у Ханты-Мансийского автономного округа.

          Тогда же президент России Владимир Путин по итогам переговоров с хорватской коллегой Колиндой Грабар-Китарович заявил, что Москва прорабатывает возможность поставок Загребу судов на подводных крыльях.


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