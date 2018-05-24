В Петербурге презентовали новое пассажирское судно на подводных крыльях

Презентация скоростного пассажирского судна на подводных крыльях (СПК) нового поколения «Валдай 45Р», спроектированного и построенного АО «ЦКБ по СПК имени Ростислава Алексеева», прошла в Петербурге.

«Метеор» – это бренд Петербурга. Мы завершаем новый проект и готовы городу на Неве предложить новый «метеор», сохранив и улучшив судоходные качества», – цитирует РИА «Новости» гендиректора концерна Георгия Анцева.

Как отметил в свою очередь врио губернатора нижегородской области Глеб Никитин, ЦКБ имени Алексеева – это гордость Нижегородской области, его разработки не имеют аналогов в мире и «являются прообразом будущего морского и речного транспорта». По словам Никитина, продукция ЦКБ используется в 35 странах мира.

Работа над созданием СПК «Валдай 45Р» ведется в рамках госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы».

«Валдай 45Р» – преемник «Метеоров» и «Ракет». Судно специализируется на скоростной перевозке пассажиров по полноводным рекам в светлое время суток в салонах с креслами авиационного типа.

Длина судна 21,3 метра, ширина – 5,2 метра, скорость – 65 километров в час, пассажировместимость – 45 человек, дальность плавания – 400 километров, экипаж – два человека.

В ЦКБ имени Алексеева отметили, что «Валдай 45Р» стало первым речным пассажирским СПК нового поколения, которое строится на собственном производстве предприятия за последние 50 лет.

Спуск на воду СПК «Валдай 45Р» состоялся в октябре 2017 года на причально-спусковом комплексе ЦКБ имени Ростислава Алексеева в Нижнем Новгороде. Планы по покупке трех таких судов есть у Ханты-Мансийского автономного округа.

Тогда же президент России Владимир Путин по итогам переговоров с хорватской коллегой Колиндой Грабар-Китарович заявил, что Москва прорабатывает возможность поставок Загребу судов на подводных крыльях.