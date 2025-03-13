Госдума предложила наказание за призывы к санкциям из корысти

Володин сообщил о проекте наказания за дискредитацию армии и призывы к санкциям

Tекст: Дмитрий Зубарев

Депутаты Государственной думы России подготовили законопроекты, которые предусматривают уголовную ответственность за ряд преступлений, сообщает ТАСС. Среди них – дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации и призывы к санкциям против страны, если эти действия совершены из корыстных побуждений или по найму.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и конфискации имущества. Это мера предусмотрена для случаев, когда преступления совершены с корыстной целью или по найму.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Камчатки, бывший гражданин Украины, был лишен российского гражданства по приговору за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности в отношении граждан России. При этом Кабмин не поддержал инициативу о лишении гражданства за тяжкие преступления.