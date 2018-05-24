Финалист «Лидеров России» назвал дебаты на ПМЭФ конструктивными

Участие в таких мероприятиях как ПМЭФ позволит не только нам самим приобретать новый опыт и новые знакомства, но и напрямую участвовать в принятии важных решений, – заявил газете ВЗГЛЯД один из победителей конкурса «Лидеры России» Кирилл Бабаев, комментируя открытие форума в северной столице.

«Мои впечатления самые позитивные. С моей точки зрения, Петербургский международный экономический форум проходит очень конструктивно. В дискуссиях, в которых я участвовал, речь шла о технологическом прорыве, о тех задачах, которые поставил президент. Обсуждались самые разные вещи на высоком уровне, и я считают, что этот форум не только даст пищу для размышлений, но и позволит сформировать важные решения для нового состава правительства», – считает директор по связям с общественностью ПАО «Сбербанк России», один из победителей конкурса «Лидеры России» Кирилл Бабаев.

По его словам, победители конкурса «Лидеры России» смогли поучаствовать в дискуссиях, которые формируют политическое и экономическое будущее страны, в том числе в обсуждении наиболее важных вопросов развития нашей экономики.

Что касается недавно подведенных итогов конкурса «Лидеры России», то проект оказался одним из самых интересных и самых эффективных инструментов построения в стране меритократической системы отбора профессиональных кадров и социальных лифтов для молодых профессионалов, считает Кирилл Бабаев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин распорядился создать автономную некоммерческую организацию «Россия – страна возможностей». Платформа «Россия – страна возможностей» ранее возникла как агрегатор и акселератор проектов, единая площадка, объединяющая проекты и лучшие подходы, которые способствуют личностной и профессиональной самореализации граждан, продвижению социально полезных инициатив.

Это новый концепт социальных лифтов – система решений, где можно выбрать и реализовать свой индивидуальный путь к успеху в профессии. Одним из проектов платформе стал Всероссийский управленческий конкурс «Лидеры России», в котором в 2017 году участвовало 200 000 управленцев разного уровня в возрасте до 50 лет. 60 участников уже получили назначения в органах власти, а также на ключевые посты в бизнес-структурах.

Многие из победителей конкурса в четверг приняли участие в открытии форума в Петербурге.