Армянским чиновникам досталось от Пашиняна из-за писем из России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал главу государственной службы безопасности пищевых продуктов Армении Ишхана Карапетяна после получения чиновником двух писем от Россельхознадзора о нарушениях.

«Для меня стало сюрпризом, что я не осведомлен о том, что глава государственной службы безопасности пищевых продуктов Армении (ГСБПП) получил письма из России», – приводит слова Пашиняна «Sputnik Армения».

Пашинян раскритиковал Карапетяна за то, что тот не доложил о существующей проблеме в сфере экспорта сельхозпродукции.

«Зная, что я заинтересован в этом вопросе, вы меня не поставили в известность», – посетовал Пашинян.

Карапетян в свою очередь сказал, что инцидент касался лишь одной компании-экспортера. После того, как российской стороной был поднят вопрос, по его словам, контроль был ужесточен.

Напомним, Пашинян стал премьером на волне массовых протестов против избрания на этот пост Сержа Саргсяна, руководившего республикой 10 лет.