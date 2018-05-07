Лобода родила дочь лидеру Rammstein

Певица Светлана Лобода родила дочь в одной из клиник Лос-Анджелеса, уже в октябре она собирается выступить в Москве.

Светлана Лобода родила второго ребенка, девочка здорова: вес младенца составил 3 кг, рост – 48 сантиметров. Певица восстанавливается после родов и принимает многочисленные поздравления в соцсетях, сообщает издание starhit.ru.

Первой дочери, Евангелине, семь лет.

Публикация (@lobodaofficial) 7 Май 2018 в 8:07 PDT

Отцом ребенка стал Тилль Линдеманн, лидер группы Rammstein.

Лобода не планирует долго оставаться в декретном отпуске и уже в октябре этого года выйдет на сцену Crocus City Hall с программой «Космическое шоу».

Первоначально Лобода не говорила о второй беременности. О пополнении стало известно на премии BraVo.