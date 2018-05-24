Голикова сообщила об отсутствии единой позиции в кабмине по пенсионному возрасту

Российское правительство обсуждает вопрос повышения пенсионного возраста, однако единой позиции пока нет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Голикова отметила, что к этому вопросу есть разные подходы. «Правительство сейчас окончательно не определилось, но мы на эту тему работаем. Как только будет согласованное решение, мы его представим», – приводит ее слова ТАСС.

Она добавила, что сама еще не принимала участия в обсуждении вопроса повышения пенсионного возраста.

Голикова сказала, что правительству для повышения продолжительности жизни в стране предстоит разработать отдельный комплекс мер для пенсионеров, передает РИА «Новости».

По ее словам, сейчас 25% населения – это люди, которые находятся за границей трудоспособного возраста, на пенсии. Она призвала разворачивать на селе медико-социальную инфраструктуру, инфраструктуру ухода, доступности оказания помощи.

Ранее в четверг первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что возврата в России к обязательной накопительной пенсионной системе не будет, нужно развивать добровольную.

В конце апреля глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что вопрос повышения пенсионного возраста в скором времени предстоит обсуждать на законодательном уровне.