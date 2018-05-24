Силуанов опроверг возврат к обязательной накопительной пенсионной системе

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что возврата в России к обязательной накопительной пенсионной системе не будет, нужно развивать добровольную.

«Нам надо развивать накопительную систему для обеспечения достойной пенсии, речь идет о добровольном индивидуальном пенсионном капитале... Такой институт должен быть создан, этот институт должен быть направлен на дополнительное увеличение пенсионного обеспечения», – передает РИА «Новости» слова Силуанова в ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ-2018.

«Мы пенсионные накопления замораживали в часть обязательных взносов на пенсионное страхование. Действительно, мы не планируем возвращаться к этому институту, но развивать добровольные пенсионные накопления – это наша задача», – сказал он.

Напомним, в конце апреля глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что вопрос повышения пенсионного возраста в скором времени предстоит обсуждать на законодательном уровне.