Москалькова заявила о положительных результатах взаимодействия с Украиной

Взаимодействие России и Украины дает положительные результаты, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она рассказала, что это взаимодействие позволяет ей получать информацию о состоянии главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24».

Москалькова сообщила, что сотрудники уполномоченного Верховной рады Людмилы Денисовой посетили Вышинского. Как заявила Москалькова, Вышинский не жаловался «на условия и порядок содержания под стражей».

Уполномоченный по правам человека в России считает, что «взаимный мониторинг» важен и «имеет право на развитие».

Кроме того, стороны продолжают обсуждение ситуации вокруг Александра Баранова и Максима Одинцова, которых на Украине приговорили к длительным срокам лишения свободы.

«Очень важно, чтобы <...> ощущение помощи со стороны родины было для них поддержкой», – заявила омбудсмен.

Напомним, Вышинский арестован на Украине по обвинению в госизмене.