США отчитались о неудачной погоне самолетов за НЛО

Опубликован официальный отчет об инцидентах в ноябре 2004 года, когда американские военные самолеты несколько раз встречались с НЛО и пытались их преследовать.

Информация о встрече авиации ВМС США с НЛО, прозванным Tic Tac, впервые появилась в декабре 2017 года, однако подробный отчет об инциденте появился только сейчас, сообщает The Drive.

В докладе указывается, что в действительности это была не просто встреча с НЛО: объекты обнаруживали в течение шести дней с 10 ноября по 16 ноября 2004 года, причем американские самолеты пытались догнать летающие объекты. Однако те продемонстрировали «фантастическую ловкость» – например, на высоте 18 км они могли зависать на несколько секунд, после чего резко набирали скорость и маневрировали.

В попытке перехватить объект приняли участие авианосец «Нимиц», ракетный крейсер «Принстон», палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2 и истребители F/A-18.

14 ноября 2004 года самолет E-2 вступил в визуальный контакт с неопознанным объектом. На расстоянии нескольких километров пилоты наблюдали объект длиной примерно 14 метров, внешняя поверхность которого «выглядела как доска». Объект летел низко над водой, которая вспенивалась под летательным аппаратом.

Попытка перехвата не увенчалась успехом, так как НЛО немедленно ускользнуло от американских самолетов на сверхзвуковой скорости. На радарах «Принстона» объект не отобразился.

В течение этих шести дней еще один самолет, F/A-18C, также пытался догнать этот неопознанный объект.

В докладе отмечается, что НЛО использовало технологию неизвестного происхождения, при этом имело способность к резкому маневрированию, которой не владеют США и другие страны.

В марте 2018 года в Сети появилось видео встречи самолетов США с НЛО, которая произошла в 2004 году.