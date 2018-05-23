Ростуризм высказался против запрета Booking.com

Ростуризм не имеет полномочий по запрету на использование сервиса онлайн-бронирования Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности.

«Ростуризм не поддерживает предложение по ограничению действия сервиса Booking.com на территории России, поскольку он востребован российскими гражданами, которые активно пользуются его возможностями для организации самостоятельных турпоездок по стране и за рубеж», – сообщается на сайте Федерального агентства по туризму.

В сообщении подчеркивается, что Ростуризм не имеет полномочий по запрету на использование сервиса онлайн-бронирования Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности.

Ранее Минкультуры разъяснило ситуацию вокруг блокировки Booking.com.

Напомним, департамент туризма и региональной политики Министерства культуры поручил Ростуризму рассмотреть возможность запретить в России деятельность сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com, принадлежащего голландской компании Priceline Group.

После этого ведущая радиостанции Вести FM Анна Шафран в соцсетях заявила, что блокировка сайта Booking.com может быть диверсией против туризма в Крыму.