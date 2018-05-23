Минкультуры разъяснило ситуацию вокруг блокировки Booking.com

Министерство культуры против блокировки сервиса Booking.com, его работе ничего не угрожает; запрос в Ростуризм, направленный ведомством по этому поводу, носит технический характер, заявили в пресс-службе ведомства со ссылкой на директора департамента туризма и региональной политики Ольгу Ярилову.

Минкультуры в принципе «не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности» на территории России, передает РИА «Новости».

Кроме того, «ведомство категорически против подобной постановки вопроса», заявила Ярилова.

Она пояснила, что в министерство поступило обращение руководителя группы компаний «Свой туристический сервис» Сергея Войтовича с предложением инициировать ограничение действия данного сервиса на территории России.

Минкультуры, «в точном соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 N 59-ФЗ, а также типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением правительства №30 от 19.01.2005», направило обращение Войтовича в Ростуризм «с целью подготовки ответа».

«Это абсолютно стандартная процедура, которая носит технический характер», – сказала Ярилова, подчеркнув, что работе booking.com на территории России ничего не угрожает.

Напомним, ранее департамент туризма и региональной политики Министерства культуры поручил Ростуризму рассмотреть возможность запретить в России деятельность сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com, принадлежащего голландской компании Priceline Group.

После этого ведущая радиостанции Вести FM Анна Шафран в соцсетях заявила, что блокировка сайта Booking.com может быть диверсией против туризма в Крыму.