Посол США в Израиле сфотографировался на фоне «снесенной» Аль-Аксы

В ходе мероприятия в Бней-Браке посол США в Израиле Дэвид Фридман сфотографировался с большим снимком Иерусалима, на котором мечети Купол Скалы и Аль-Акса были заменены «компьютерной моделью Третьего храма», о котором говорится во многих иудейских молитвах.

Снимок вызвал волну критики со стороны мусульманского мира, передает RT.

При этом посольство США заявило, что Фридман не знал, что на фото Иерусалима, с которым он был запечатлен, изображен иудейский храм.

What's missing in this photo of Jerusalem that US Ambassador to Israel David Friedman is looking at? The Dome of the Rock & Al-Aqsa Mosque. Removing the Islamic holy sites is a long-term goal of far-right Israeli Jewish extremists who want to erase Palestinians from Jerusalem. pic.twitter.com/Y0AnKbAm2B — The IMEU (@theIMEU) 22 мая 2018 г.

«Посол Фридман не был осведомлен о содержании изображения, которое было выставлено перед ним, когда было сделано фото. Он был очень огорчен, что кто-то воспользовался его визитом в Бней-Брак, чтобы создать полемику. Политика США абсолютно прозрачна: мы поддерживаем статус-кво Храмовой горы», – говорится в заявлении посольства в Twitter.

Газета «Гаарец» сообщает, что скандальную фотографию Фридману подарили во время его поездки в город Бней-Брак близ Тель-Авива, где проживают представители ультрарелигиозной иудейской общины, передает РИА «Новости».

Туда Фридман приехал в рамках поддержки фонда «Ахия», занимающегося образовательными программы помощи для детей. Фотография Фридмана на фоне плаката была опубликована в тот же день порталом ультрарелигиозных иудеев «Кикар ха-шабат».

Напомним, в понедельник, 14 мая, в Иерусалиме открылось американское посольство – до этого, в декабре 2017 года, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. На фоне этого события в секторе Газа произошли массовые столкновения палестинцев с израильскими военными. Погибли 59 человек, тысячи пострадали.