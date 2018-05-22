Максим Шевченко отказался участвовать в выборах мэра Москвы

Журналист Максим Шевченко передумал участвовать в выборах мэра Москвы, решив сосредоточиться на консолидации левой оппозиции.

Шевченко заявил, что не хочет «ни в какие мэры», и будет «работать на консолидацию левой оппозиции, на сплочение ее рядов и на выработку единой программы единой сильной команды, которая будет бороться не только за пост мэра Москвы, Подмосковья или других городов, но и в целом будет бороться за власть в стране», передает радиостанции «Говорит Москва».

Журналист добавил, что не рассматривает свою личную карьеру «как нечто важное и значимое», и готов поступится ею «ради интересов страны, ради интересов товарищей, которые выражаются в принципе демократического централизма».

Ранее от участия в выборах мэра Москвы отказался блогер Илья Варламов.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года. О желании участвовать в них уже заявили, в частности, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, а также журналист Антон Красовский.

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Красовский является открытым геем. На его выдвижение бурно отреагировали в соцсетях. Кроме того, телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала по этому поводу оскорбительную запись о гомосексуалистах в Twitter.