Выдвижение открытого гея в мэры Москвы взбудоражило соцсети

Заявление журналиста Антона Красовского о том, что он намерен баллотироваться на должность мэра Москвы, вызвало ажиотаж в Сети.

«Немного зная Антона Вячеславовича, он ведь еще и ролик закажет агитационный «Выборы, выборы – кандидат Антон Красовский!» Ну что же. Начинаются очень славные дни», – написал блогер Станислав Яковлев в Telegram, комментируя заявление телеведущего Антона Красовского о том, что он готов стать оппозиционным кандидатом на пост мэра Москвы.

«После самовыдвижения Красовского в кандидаты в мэры Москвы любого муниципального депутата, который не отдаст ему свою подпись, прогрессивное московское общество будет считать гомофобом», – сообщили авторы Telegram-канала Gogo Kremlin.

«Историческое событие, между прочим: первый открытый гей-кандидат на высокую выборную должность. Пусть теперь кто-нибудь попробует сказать что-нибудь про преследование гомосексуалистов в РФ (отдельный привет Стивену Фраю)», – написал Telegram-канал «Доктор прописал».

«Молодец, чо. Живенько будет», – прокомментировал заявление Красовского журналист Максим Кононенко в своем Telegram-канале.

Отдельно блогеры отметили изменения в Telegram-канале Красовского, который называется «Гей на передержке».

Писатель Сергей Минаев предложил переименовать канал в «Мэр на передержке», что Красовский и сделал, после чего авторы канала «Мышь в овощном» придумали новое название:

«В случае победы Красовского, его канал сменит название на «Гей на хозяйстве».

На ваш взгляд Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика? Да

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Журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр тоже не прошла мимо новости:

«По законам жанра его штаб должна возглавить Собчак. А за месяц до выборов он ее выгонит», – написала она в Telegram, имея ввиду ситуацию в рамках предвыборной гонки, когда Ксения Собчак наняла Красовского в качестве консультанта, но не до конца с ним рассчиталась.

Журналист Антон Красовский на радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что хотел бы выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Москвы.