Опубликованы видео мощной песчаной бури в Тюмени

В сети появились многочисленные фотографии и видеоролики песчаной бури, обрушившейся на Тюмень и ее окрестности в воскресенье.

По информации регионального ГУ МЧС, скорость ветра достигала 26 метров в секунду.

В соцсетях жители региона делились видео и фотографиями урагана и его последствий.

В нескольких местах города началась сильная песчанная буря, в других местах стихия сорвала крыши и повалила рекламные конструкции.

Между тем, по данным Тюменского гидрометцентра, во вторник, 22 мая в Тюмени днем ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду и небольшой дождь, пишет «Комсомольская правда в Тюмени».