Причиной гибели Мамая назвали действия российских журналистов

Народный депутат Украины Борислав Береза в соцсетях заявил, что причиной смерти командира интербригады «Пятнашка» Олега Мамиева (Мамая) стали съемки, организованные каналом «Россия 1».

«Тут мне одна птичка напела, что, оказывается, уничтожение Мамая в Донбассе произошло при прямом содействии ВГТРК «Россия 1», а точнее, их съемочной группы. Они решили снимать сюжет в темное время суток. И для этого использовали подсветку. А для беспилотника это стало прекрасным ориентиром. Россияне подсвечивают, беспилотник снимает и передает картинку, а воины ВСУ четко отрабатывают задачу по уничтожению террориста», – написал Береза в своем Facebook.

По его словам, съемочную группу программы «Вести» нужно «представить к награде» за помощь в убийстве Мамая.

Ранее лидер радикальной националистической группировки «Правый сектор*», депутат Верховной рады Дмитрий Ярош назвал позывные бойцов ВСУ, причастных к гибели Мамая.

В пятницу в районе авдеевской промзоны погиб командир интербригады «Пятнашка» Олег Мамиев.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смерти Мамая.