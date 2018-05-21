Ведущая новостей назвала украинского министра «грязным и вонючим»

Телеведущая в прямом эфире выпуска новостей на украинском телеканале случайно оскорбила министра инфраструктуры страны Владимира Омеляна.

«Грязный и вонючий». Министр инфраструктуры Владимир Омелян во время рабочего визита в Николаев раскритиковал состояние Николаевского железнодорожного вокзала», – сказала ведущая, зачитывая текст с суфлера.

Она произнесла подводку новости без соответствующих пауз и не расставив акценты, из-за чего у зрителей создалось впечатление, что «грязным и вонючим» она назвала не вокзал, цитируя Омеляна, а самого министра.

Видео конфуза опубликовано на YouTube.