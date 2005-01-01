СК показал видео смертельного прыжка парашютистов в Татарстане

Следователи изучают видео группового прыжка парашютистов в Татарстане, в результате которого погибли двое спортсменов, сообщили в ведомстве.

В данный момент опрашиваются очевидцы происшествия и руководители аэроклуба, сообщает СК в мессенджере «ТамТам».

Как сообщают «Челнинские известия», 47-летний директор ООО «ТГ «АвтоДвигатель» в Набережных Челнах Олег Щелканов и 34-летний житель Казани Рушан Сибгатуллин стали раскрывать парашюты. В этот момент один спортсмен влетел в уже раскрывшийся парашют второго.

В результате удара оба потеряли сознание и спустились на запасном парашюте. В итоге казанец скончался в машине скорой помощи, а Олег Щелканов – спустя несколько часов в отделении реанимации Мензелинской райбольницы.

Известно, что Олег Щелканов, служивший в ВДВ, к моменту трагедии имел в активе 630 прыжков с парашютом.

Напомним, в субботу в городе Мензелинск в Республике Татарстан разбились два парашютиста, оба скончались от полученных травм. Парашютисты упали за территорией местного аэроклуба.

Первый пострадавший умер в машине скорой помощи, второй – в реанимации Мензелинской больницы.