В Татарстане разбились два парашютиста

В городе Мензелинск в республике Татарстан в субботу разбились два парашютиста, оба скончались от полученных травм, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Парашютисты упали за территорией местного аэроклуба. Первый пострадавший умер в машине скорой помощи, второй – в реанимации Мензелинской больницы, передает «Интерфакс».

Погибшие – жители Казани и Набережных Челнов, у каждого из которых на счету более 600 прыжков.