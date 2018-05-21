Против экс-полпреда главы Чечни на Украине завели дело о покушении на убийство

Московские следователи завели новое уголовное дело в отношении бывшего полномочного представителя главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, сообщил адвокат Мохаммед-Ареф Бекаев.

Против Цицулаева, обвиняемого в похищении человека, нападении на сотрудника полиции, вымогательстве и мошенничестве, возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщил ТАСС его адвокат.

Защитник сказал, что обвинение по данной статье Цицулаеву пока не предъявлено. Адвокат категорически отверг причастность своего подзащитного к инкриминируемым преступлениям.

По версии следствия, у Цицулаева возник конфликт с одним из азербайджанских бизнесменов, которого он захотел устранить, поручив это сделать своему соучастнику Джамбулату Мадаеву. Мадаева задержали, он, заключив со следствием досудебное соглашение, дал показания против бывшего чиновника. Из данных им показаний следует, что Цицулаев отказался от своих планов, снял задачу устранить конкурента и попросил вернуть ему ранее выплаченный аванс в 100 тыс. долларов.

Цицулаева объявили в федеральный розыск 11 декабря 2014 года. Позже выяснилось, что он находится за пределами России, его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

В начале октября 2017 года его задержали на территории России и этапировали в один из столичных СИЗО. Производство по уголовному делу в отношении него было возобновлено. Срок ареста Цицулаева установлен до конца августа 2018 года.