Мединского заново представили коллективу Минкультуры

Вице-премьер Ольга Голодец представила коллективу Минкультуры Владимира Мединского, переназначенного на пост главы ведомства, и пожелала всем творческих успехов.

«Я расцениваю ваши аплодисменты как напутствие новому правительству. Уже сделано много, но сегодня начинается новая точка отсчета, и мне хочется представить вам Владимира Ростиславовича Мединского – министра культуры», – передает РИА «Новости» слова Голодец.

Она отметила, что культура – это то, что продвигает сегодня Россию, занимающую в этой отрасли лидирующие позиции в мире, что накладывает на все учреждения культуры ответственность.



«Мне хочется пожелать каждому из вас творческих успехов. Мне хочется, чтобы ваши творческие инициативы превратились в новые спектакли, новые выставки, новые свершения. Я хочу пожелать всем творческих удач и успехов», – сказала Голодец.

Напомним, в пятницу, 18 мая премьер-министр Дмитрий Медведев предложил Владимира Мединского на пост министра культуры.