Рынок российских акций открылся ростом

Индекс Мосбиржи утром понедельника, 21 мая, повышался на 0,5% – до 2338 пунктов, РТС рос на 0,4%, достигая 1178 пунктов.

Такую информацию передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов на Московской бирже.