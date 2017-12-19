Российские ученые придумали способ погружать человека в «зимнюю спячку»

Российские ученые разрабатывают препарат, способный погрузить космонавтов в «зимнюю спячку» для длительных межпланетных полетов, рассказал руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) профессор Анатолий Ковтун.

«Разрабатываемый подход погружения человека в искусственное гипобиотическое состояние может быть использован при разработке технологий освоения далеких космических пространств и иных планет солнечной системы, так как достижение искомых целей возможно лишь при уменьшении потребления кислорода и расходования ресурсов энергообеспечения организма космонавтов», – передает РИА «Новости» слова Ковтуна.

Он отметил, что целью проекта является создание фармакологических препаратов для введения человека в искусственное гипобиотическое состояние (синтетический гипобиоз), аналогичное состоянию зимней спячки медведей.

Кроме того, он рассказал про опыты по погружению лабораторных животных в данное состояние на заданное экспериментаторами время с помощью препаратов. Ученые выяснили, что у животных снижается температура тела, замедляется кровоток и частота сердцебиения, а также уменьшается потребление кислорода за счет продолжительного замедления биохимических процессов в организме.

«При прекращении действия препарата экспериментальное животное самопроизвольно восстанавливается в течение 10-24 часов. Продолжительность действия можно регулировать составом и дозой препарата», – рассказал Ковтун.



Напомним, ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин представил президенту Сербии Александру Вучичу ряд новейших разработок российского Фонда перспективных исследований. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала про технологию жидкостного дыхания, в испытаниях которой и приняла участие такса Николас. Таксу Рогозин взял к себе домой.