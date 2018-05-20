Названа причина гибели парашютистов в Татарстане

Следователи выясняют обстоятельства гибели двух парашютистов в Татарстане, разбившихся после столкновения друг с другом в воздухе, сообщили в СУ СКР по региону.

Трагедия произошла днем в субботу, 19 мая, в Мензелинском районе. Парашютисты получили смертельные травмы в результате жесткого приземления, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что погибли два спортсмена – 1970-го и 1984-го годов рождения.

По данным следствия, свободное падение с 4 тыс. до 1,6 тыс. метров выполняли семеро спортсменов. «После выполнения упражнения они стали раскрывать парашюты. В этот момент один спортсмен влетел в уже раскрывшийся парашют второго», – говорится в сообщении. В СК отметили, что в результате столкновения оба парашютиста потеряли сознание, они спустились на запасном парашюте.

Оба спортсмена имели значительный опыт прыжков – не менее 600 у каждого, отмечается в сообщении.

Ранее в воскресенье стало известно, что в Татарстане разбились два парашютиста, оба скончались от полученных травм.