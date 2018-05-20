Эксперт объяснил истерику Порошенко из-за «Северного потока – 2»

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил, что заявления президента Украины Петра Порошенко о «Северном потоке – 2» выдают его беспокойство из-за сближения России и ЕС.

«У Порошенко не только заело пластинку, но и сама эта пластинка не очень умная. Европа все больше и больше потребляет энергоресурсов и газа. Поэтому довольно странно слышать, что Россия путем обеспечения этих потребностей, оказывается, хочет «уничтожить» ее», – приводит слова Безпалько RT.

Он отметил, что на самом деле Европе выгодно сотрудничество с Россией, так как она получает качественный продукт по хорошей цене и может оставаться одним из экономических лидеров в глобальном мире.

Порошенко же, считает эксперт, пытается любыми методами противостоять сближению России и Евросоюза.

«Слова Порошенко выдают лишь беспокойство, что строительство «Северного потока – 2» укрепляет сотрудничество между Россией и ЕС и что оно, скорее всего, значительно снизит транзит через Украину», – заявил Безпалько.

По его словам, это нанесет очень большой ущерб украинскому бюджету. Также Безпалько указал на то, что газотранспортная система Украины приходит в негодность, некоторые из ее участков «давно не работвет».

«Все это вкупе вызывает истерику у Порошенко», – заключил он.

Накануне Порошенко заявил, что цель проекта «Северный поток – 2» заключается в том, чтобы «подорвать единство Европы, а потом ее уничтожить».