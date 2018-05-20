Настоятель храма в Грозном сказал, что спасло жизни прихожан во время нападения

Напавшие в субботу на православный храм Архангела Михаила в центре Грозного преследовали цель захватить храм и убить всех находившихся на вечерней службе прихожан, рассказал настоятель церкви отец Сергий.

Отец Сергий рассказал, что нападение произошло во время службы, которая длится с 14.00 до 16.00. «Мы молились, когда вдруг услышали крики «Аллаху акбар» и два мощных выстрела», – приводит его слова РИА «Новости».

Священнослужитель отметил, что прихожане не растерялись и бросились закрывать двери. «И это спасло нам жизнь», – добавил он. По его словам, боевики ломились в двери, стреляли, пытались выломать дверь.

«Они преследовали цель проникнуть внутрь храма и расправиться со всеми прихожанами, но мы смогли выдержать напор до приезда полиции», – отметил отец Сергий.

Нападавших было четверо, в руках у них были ружья и ножи, рассказал он. Священнослужитель сказал, что одним из пострадавших прихожан оказался детский хирург, он получил ранение в область сердца и в руку, сейчас он госпитализирован.

«Еще один прихожанин, оказавшийся во дворе церкви, погиб. Он занимался чтением православной литературы, молился и помогал церкви», – отметил отец Сергий.

Он сообщил, в момент нападения во дворе храма находилось трое малолетних детей батюшки. «Как только раздался выстрел, моя жена выскочила во двор из храма и успела забежать в дом. В этот момент вслед прозвучали два выстрела, но к счастью она успела спрятаться», – рассказал священник.

Напомним, в субботу в центре Грозного было совершено нападение на православный храм. Глава Чечни Рамзан Кадыров лично руководил спецоперацией по ликвидации боевиков. В результате нападения убиты двое полицейских, еще двое ранены, также погиб один гражданский. Очевидцы рассказали о произошедшем.

В РПЦ назвали атаку «очередной попыткой псевдоисламских экстремистов столкнуть православных и мусульман».