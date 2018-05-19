Фото бывшей девушки принца Гарри превратилось в мем

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19 мая, суббота | Последнее обновление — 19:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:СК раскрыл подробности атаки на православный храм в Грозном
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Отказ от «Северного потока-2» для Меркель равноценен самоубийству
Почему успешный чиновник впал в депрессию и покончил с собой
Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»
В нападении боевиков на храм в Грозном увидели иностранный след
Кто защитит Крымский мост
Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Слышу на многочисленных теледебатах шумные обсуждения безопасности пущенного в эксплуатацию Крымского моста. А ведь в России уже более ста лет существуют войска, которые этим занимались и занимаются... Не все, конечно, об этом знают. Подробности...
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Почему России не нужны русские?
Антон Крылов, журналист
Безусловно, статус гражданина России – звучит гордо, и абы кому его раздавать не стоит. Но почему русские люди с русскими именами и фамилиями, чьи предки веками жили на территории России, вынуждены зависеть от прихоти чиновника? Подробности...
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О чём помалкивают наши трубадуры свободы
Сергей Шаргунов, Писатель, журналист, депутат Государственной думы
Сегодня у посольства Украины собираются люди, чтобы поддержать главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Его обвиняют в государственной измене в стране победившей демократии. Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Выборы президента России онлайн
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Путин открыл Крымский мост
Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минутПодробности...
Из-за открытия посольства США в Иерусалиме начались беспорядки
Во время беспорядков, вызванных переносом посольства США в Иерусалим, погибли 52 палестинца и свыше 2400 получили ранения в столкновениях с израильскими солдатами, сообщает минздрав ГазыПодробности...
Мировые лидеры предпочитают продукцию собственного автопрома
Лидеры ведущих стран мира предпочитают продукцию собственного автопрома, о чем свидетельствуют кадры с инаугураций. «Аурус» Владимира Путина вполне может посоперничать с «Кадиллаком-1» Дональда ТрампаПодробности...
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