Фото бывшей девушки принца Гарри превратилось в мем

Пользователи соцсетей растиражировали фотографии Челси Дейви – бывшей девушки британского принца Гарри, пришедшей на свадьбу наследника престола с американской актрисой и фотомоделью Меган Маркл.

Выражение ее лица во время торжественной церемонии не оставило пользователей соцсетей равнодушными. «Когда твой бывший женится, а ты сидишь на свадьбе», – пишет @socarolinesays.

When your ex gets married and you’re at the wedding pic.twitter.com/yXZJWK1v9O — Caroline Moss (@socarolinesays) 19 мая 2018 г.

«Черт! Новый мем», – соглашается другой пользователь.

Публикации в соцсетях сопровождаются хэштегом «Я должна быть на ее месте».

Как сообщала британская газета The Sun, принц Гарри пригласил на свою свадьбу аж трех бывших девушек. Отмечалось, что невеста не возражала. Однако на торжество пришли только девушки – 32-летняя Челси Дейви, а также 29-летняя Крессида Бонас, с которой принц Гарри встречался два года.

Крессида на свадьбе своего бывшего бойфренда вела себя сдержанно и выглядела грустной. Папарацци сообщают, что она с трудом сдерживала слезы, когда принц стоял у алтаря с американкой. Впрочем, может, Крессида просто была тронута красивой церемонией.

Британский принц Гарри и американская актриса и фотомодель Меган Маркл в субботу стали мужем и женой. Торжественная церемония, в которой приняли участие более 2,6 тыс. человек, состоялась в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Речь приглашенного принцем проповедника шокировала многих гостей.