Опубликовано видео с места атаки на храм в Грозном

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19 мая, суббота  |  Последнее обновление — 19:39  |  vz.ru
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Китайские грузовики получили свободу передвижения по России

Минтранс ждет прорывные изменения в торговле с КитаемФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Этим летом грузоперевозки между Россией и Китаем ждут кардинальные изменения. Впервые автомобильные перевозчики смогут свободно перевозить грузы по территории двух стран, тогда как сегодня основные операции ведутся на приграничных территориях. С одной стороны, это может стать рывком для роста торговли. С другой, эксперты опасаются китайской экспансии. Подробности...
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Отказ от «Северного потока-2» для Меркель равноценен самоубийству

Путин и Меркель встречаются уже тринадцатый годФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
К Путину в Сочи приезжала Ангела Меркель. Их первая за долгое время встреча пришлась на критически важный для Европы момент. Германия, как и Евросоюз в целом, должна придумать, как отстоять свои интересы перед колоссальным давлением США. Уступать ни по вопросу «Северного потока», ни по иранской сделке нельзя - но с помощью России Германия могла бы разыграть выигрышную комбинацию против Трампа. Подробности...
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Почему успешный чиновник впал в депрессию и покончил с собой

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Москва продолжает обсуждать трагедию, случившуюся с высокопоставленным и успешным столичным чиновником. Бывший вице-президент ВТБ Юрий Котлер найден мертвым в своей квартире, главная версия – самоубийство. Обнаружена предсмертная записка, и она дала основание психологам предположить, что стало причиной такого поступка. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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В нападении боевиков на храм в Грозном увидели иностранный след

Церковь Архангела Михаила в Чечне стала местом сражения с боевикамиФото: со страницы храма на vk.com
Спецслужбы Чечни отбили в центре Грозного попытку захвата боевиками прихожан в церкви Архангела Михаила. По предварительным данным, ликвидированы четыре боевика. В ходе операции также погибли двое полицейских и один прихожанин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики получили приказ о нападении от «одной из западных стран». Кто заинтересован в подобных терактах и какие цели на самом деле преследовали заказчики? Подробности...
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Кто защитит Крымский мост

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Слышу на многочисленных теледебатах шумные обсуждения безопасности пущенного в эксплуатацию Крымского моста. А ведь в России уже более ста лет существуют войска, которые этим занимались и занимаются... Не все, конечно, об этом знают. Подробности...
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Почему России не нужны русские?

Антон Крылов, журналист
Безусловно, статус гражданина России – звучит гордо, и абы кому его раздавать не стоит. Но почему русские люди с русскими именами и фамилиями, чьи предки веками жили на территории России, вынуждены зависеть от прихоти чиновника? Подробности...
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О чём помалкивают наши трубадуры свободы

Сергей Шаргунов, Писатель, журналист, депутат Государственной думы
Сегодня у посольства Украины собираются люди, чтобы поддержать главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Его обвиняют в государственной измене в стране победившей демократии. Подробности...
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          Опубликовано видео с места атаки на храм в Грозном

          19 мая 2018, 19:06

          Текст: Ольга Никитина

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          В Сети появилась видеозапись с места атаки на церковь Архангела Михаила в центре Грозного, в результате которой погибли три человека, в том числе двое полицейских, охранявших храм.

          Видео опубликовано на YouTube. На кадрах видно, как к центру города подъезжают кареты скорой помощи и машины сотрудников правоохранительных органов.

          В субботу в центре Грозного было совершено нападение на православный храм. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров лично руководил спецоперацией по ликвидации боевиков. В результате нападения убиты двое полицейских, еще двое ранены, также погиб один гражданский. В РПЦ назвали атаку «очередной попыткой псевдоисламских экстремистов столкнуть православных и мусульман». Очевидцы рассказали о произошедшем.

          Личность одного из боевиков установлена.


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