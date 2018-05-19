Опубликовано видео с места атаки на храм в Грозном

В Сети появилась видеозапись с места атаки на церковь Архангела Михаила в центре Грозного, в результате которой погибли три человека, в том числе двое полицейских, охранявших храм.

Видео опубликовано на YouTube. На кадрах видно, как к центру города подъезжают кареты скорой помощи и машины сотрудников правоохранительных органов.

В субботу в центре Грозного было совершено нападение на православный храм. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров лично руководил спецоперацией по ликвидации боевиков. В результате нападения убиты двое полицейских, еще двое ранены, также погиб один гражданский. В РПЦ назвали атаку «очередной попыткой псевдоисламских экстремистов столкнуть православных и мусульман». Очевидцы рассказали о произошедшем.

Личность одного из боевиков установлена.