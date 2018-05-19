Установлена личность одного из напавших на церковь в Грозном

Личность одного из напавших на церковь в Грозном установлена, он проживал в пригороде столицы республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Личность одного бандита установлена. Он проживал в пригороде Грозного в одном из поселков», – сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что один труп не опознан ни в качестве сотрудника полиции, ни как прихожанин.

По словам Кадырова, никто из членов семьи отца Сергия, а также он сам не пострадали.

Кадыров добавил, что, по оперативной информации, приказ о нападении на храм поступил из западной страны, это сообщение сейчас проверяют.

Глава Чеченской Республики выразил благодарность участникам спецоперации, грамотные, мужественные и очень оперативные действия которых позволили ликвидировать террористов и спасти жизни людей. Кадыров отметил, что они заслуживают высоких наград. Также он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, несших службу по охране объекта. «Они сработали четко и бесстрашно», – добавил Кадыров.

В субботу в центре Грозного произошло нападение на православный храм. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров лично руководил спецоперацией по ликвидации боевиков, которая, по его словам, была проведена за несколько минут. В результате нападения были убиты двое полицейских, еще двое ранены, также погиб один гражданский. В РПЦ назвали атаку «очередной попыткой псевдоисламских экстремистов столкнуть православных и мусульман». Очевидцы рассказали о произошедшем.