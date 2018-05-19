У самолета Москва – Астрахань в воздухе отказал двигатель

Самолет Boeing авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Москва – Астрахань, возвращается во Внуково из-за отказа правого двигателя, сообщил представитель компании.

Рейс выполняется на Boeing 737-800, передает РИА «Новости»

Рейс «Победы» вылетел в Астрахань в 7.15 мск. Прибыть он должен был в 9.18 мск.

Отмечается, все 12 самолетов модели Boeing 737-800, принадлежащие «Победе», были произведены в 2014–2015 годах и получены напрямую с завода-изготовителя.