США расширили санкции против Венесуэлы

Вашингтон ввел новые санкции против Венесуэлы, сообщает минфин США.

Санкции введены против четырех венесуэльских граждан и трех связанных с ними организаций, передает RT.

В санкционном списке значатся бывший председатель парламента Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, его брат Хосе Дэвид Кабельо и зять Марлени Хосефин Контрерас, пишет «Комсомольская правда».

Также в список ключен Рафаэль Альфредо Сарриа, передает ТАСС.

Попавшие под санкции организации, как сказано в сообщении ведомства, зарегистрированы в городе Бока-Ратон в штате Флорида.

В апреле вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс на пленарном заседании Саммита Америк в Перу заявил, что США не остановятся, пока в Венесуэле «не будет восстановлена демократия».