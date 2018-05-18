Чилийские епископы массово подали в отставку из-за педофильского скандала

После встречи с Папой Римским Франциском все 34 чилийских епископа подали в отставку, решение связано с обвинениями в педофилии.

«Мы отдали решение о наших должностях в руки его Святейшества, оставляя за ним право решать за каждого из нас», – цитирует Reuters совместное заявление епископов Чили.

Жертва педофилии, Хосе Андрес Мурильо, заявил, что Папа Римский должен принять все отставки.

«Они не знали, как защитить самых слабых, подвергнули их сексуальному насилию, а затем помешали правосудию. Вот почему они это заслужили», – написал он в соцсетях.

Другая жертва насилия, Хуан Карлос Круз, отметил, что «это изменит ситуацию навсегда».

В апреле Папа Римский Франциск вызвал в Ватикан всех чилийских епископов, чтобы обсудить расследование обвинений в педофилии в адрес священнослужителей в Чили.

Напомним, громкий скандал о многочисленных случаях сексуальных надругательств над детьми и подростками со стороны католических священнослужителей в разных странах разгорелся еще во время понтификата предшественника Франциска – Бенедикта XVI.