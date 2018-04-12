Чилийских епископов вызвали в Ватикан после расследования обвинений в педофилии

Папа Римский Франциск вызвал в Ватикан всех чилийских епископов, чтобы обсудить расследование обвинений в педофилии в адрес священнослужителей в Чили.

В послании епископам Франциск поблагодарил архиепископа Мальты Чарльза Шиклуне и сотрудника ватиканской Конгрегации доктрины веры Жорди Бертомеу Фарносу, которым было поручено разобраться в деле, передает РИА «Новости».

Франциск признал, что выявлены многочисленные случаи насилия и сексуальных домогательств в отношении несовершеннолетних. Он заявил, что испытывает в связи с этим «боль и стыд». Он также признал собственные ошибки «в оценке и восприятии ситуации», объяснив это «отсутствием достоверной и взвешенной информации».

Франциск принес извинения, заявив, что позднее намерен лично в ходе встреч попросить прощения у тех, кого обидел.

Таким образом, в Ватикане Франциск встретится не только со священниками из Чили, но и с жертвами сексуального насилия. Ожидается, что встречи состоятся во второй половине мая.

Франциск предложил всей церкви Чили находиться «в состоянии молитвы», а ее епископам сделать все, чтобы «насколько это возможно исправить скандальную ситуацию и восстановить справедливость».