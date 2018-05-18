Исполнитель роли «Дэдпула» назвал Шнурова «лучшим русским»

Канадский актер Райан Рейнольдс, известный по главной роли в американском боевике «Дэдпул», назвал фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова своим «любимым русским».

«Ты только что отнял у Колосса (персонажа из вселенной Marvel, – прим. ВЗГЛЯД) титул моего любимого русского», – написал Рейнольдс в Instagram под постом Шнурова с песней, в которой музыкант рассказывает, с какой ролью он бы точно справился в «Дэдпуле».

Наомним, 15 мая Шнуров спел песню о том, что хотел бы сняться в фильме «Дедпул», но играл бы алкоголика, а не супергероя.