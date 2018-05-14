Шнуров сказал, какого героя сыграл бы в «Дедпуле»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров спел песню о том, что хотел бы сняться в фильме «Дедпул», но играл бы алкоголика, а не супергероя. Ролик он выложил в Instagram.

Музыкант опубликовал короткий ролик в Instagram, в котором спел песню о том, что готов к роли в голливудском фильме «Дедпул», но ему никто не звонит:

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 14 Май 2018 в 12:12 PDT

«Если бы снимался я в «Дедпуле», я б сыграл, наверно, алкаша,

А мимо бы свистели злые-злые пули, а я бы пил чего-то не спеша.

Но почему-то не зовут и не звонят, алле, ну где ты, Голливуд, услышь меня.

Который год сижу я в образе уже, пойду уже, кажись, в любой сюжет».

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