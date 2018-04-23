Шнурова сравнили с Терминатором и Нео

Фото лидера группы «Ленинград» с пистолетами вызвало бурю эмоций в Сети. Певца сравнили с героями голливудских боевиков.

Музыкант Сергей Шнуров шокировал поклонников новым снимком в Instagram. На фотографии он стоит с двумя пистолетами, облаченный в желтый кожаный плащ. Подпись к фото гласит: «Выстрел из будущего в прошлое».

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 23 Апр 2018 в 7:26 PDT

Многие подписчики сравнили Шнурова с героем из голливудских боевиков, другие решили, что он остался в 90-х:

«Просто в девяностом», – считает igrovoy.

«В пору шнуроматрицу снимать», – написал romikrom888.

«РобоШнур 3 или месть Месть золотых стволов», – придумал название нового фильма gadkiy.

«Шнур красава... отличный образ. Только зачем тебе оружие?! Мочи их всех интеллектом», – пошутил xxl_rushan_xxl.

«Терминатор Нео», – написал bekbossynov_azamat.

Ранее солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров в качестве подарка на свое 45-летие записал новый альбом, получивший название «Всякое».