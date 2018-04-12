Шнуров на свое 45-летие записал новый альбом

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров в качестве подарка на свое 45-летие записал новый альбом, получивший название «Всякое».

«В последние годы, если честно, не было ни времени, ни сил на то, чтобы посидеть неделю-другую в студии. И вот, у нас открылась новая реп-точка, что немаловажно в двух шагах от моего нынешнего места проживания, это и поспособствовало записи нескольких необязательных композиций. Наверное, то, что получилось можно считать синглом. Сделал, так сказать, себе подарок на д.р. В авральном режиме, но удовольствие получил, чего и вам желаю», – написал Шнуров в Instagram (авторская орфография и пунктуация сохранены).

По его словам, сингл получил название «Всякое», потому что это слово «очень русское, многоплановое, если хотите всеобъемлющее и ничтожное одновременно». «Если кому-то понравятся эти незатейливые песенки – буду рад, нет – не расстроюсь. Мне 45», – добавил музыкант.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 12 Апр 2018 в 12:14 PDT

Сергей Шнуров родился 13 апреля 1973 года в Ленинграде. В январе 1997 года была создана группа «Ленинград». Сергей Шнуров выступил в качестве бас-гитариста, автора текстов и музыки, а впоследствии стал фронтменом коллектива. «Ленинград» обрел популярность благодаря своему необычному подходу к написанию песен: в текстах обычно присутствует русский мат и поднимаются бытовые темы.