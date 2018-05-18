Немецкое правительство уклонилось от ответа по поводу получения «Новичка» разведкой ФРГ

Правительство Германии решило не комментировать информацию о получении в 1990-е годы Федеральной разведывательной службой (БНД) ФРГ образца нервно-паралитического вещества «Новичок».

«Правительство ФРГ в принципе не комментирует детали их работы [Бундесвера и БНД]», – сказала представитель кабмина, передает ТАСС.

По ее словам, в Берлине по-прежнему придерживаются первоначальной оценки инцидента в Солсбери.

В свою очередь другой представитель МИД ФРГ призвал не спекулировать на тему получения разведкой страны образца «Новичка». «На наш взгляд, на основании сведений, которые предоставила нам британская сторона, можно сделать вывод, что след ведет в Россию», – сказал он.

В министерстве отметили, что предполагаемое использование «Новичка» для отравления Сергея Скрипаля и его дочери является лишь одним из аргументов в пользу версии о том, что Россия причастна к инциденту.

Ранее сообщалось, что немецкая разведка получила образец нервно-паралитического вещества «Новичок» еще в начале 1990-х годов, и тогда же ФРГ выяснила его формулу.

До этого Лондон «последовательно и четко» утверждал, что якобы «только у российского государства есть технические средства, практический опыт и мотив» для «нападения на Скрипалей» с помощью «Новичка». Новые данные опровергают эти заявления Британии.