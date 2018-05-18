В Совфеде прокомментировали идею увеличения числа президентских сроков

Необходимости вносить изменения в Конституцию для увеличения до трех максимального количества сроков, в течение которых один человек может занимать пост президента, нет, заявила зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Елена Афанасьева.

«Я не вижу необходимости внесения таких изменений. Нельзя каждый раз менять Конституцию, когда этого захочется, недопустимо», – сказала она РИА «Новости».

«Мы приняли Основной закон и должны ему соответствовать», – добавила Афанасьева.

Кроме того, напомнила она, действующий президент Владимир Путин высказывался против таких изменений Конституции. Сенатор добавила, что депутаты парламента Чечни могут инициировать всенародный референдум, если считают такие изменения «жизненно необходимыми».

Ранее в пятницу парламент Чечни внес на рассмотрение Государственной думы поправки к Конституции «О сроках замещения должности президента Российской Федерации».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что у президента России Владимира Путина нет альтернатив, поэтому следует подумать о проведении всенародного референдума о продлении полномочий главы государства больше чем на два срока.