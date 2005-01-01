Чечня предложила изменить число президентских сроков в России

Парламент Чечни внес на рассмотрение Государственной думы поправки к Конституции «О сроках замещения должности президента Российской Федерации».

Документ был внесен парламентом Чеченской Республики в пятницу, передает РИА «Новости».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у президента России Владимира Путина нет альтернатив, поэтому следует подумать о проведении всенародного референдума о продлении полномочий главы государства больше чем на два срока. В Кремле, комментируя инициативу, отметили, что это конституционный вопрос, и напомнили о словах российского лидера, что он не намерен вносить изменений в Основной закон.